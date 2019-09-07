Дончане так "рады" Украине, что жгут украинские флаги

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-07T09:03:11+03:00

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Не слишком-то радостно живется дончанам, волею политиков оставленных под Украиной. В школах вытравлен русский язык, за русскую речь преподавателей могут наказать, дети учат чужую историю, в которой Советский союз - филиал ада на земле, а Россия - оккупант. Не все с этим согласны, хотя и не имеют возможности протестовать открыто.

Неизвестные подожгли государственные флаги под зданием городского совета оккупированного Артемовска в ночь с 5 на 6 сентября, — сообщает «Свободное радио».

Утром сотрудники горсовета заметили, что на стеле, где развешены государственные символы, истлели несколько флажков. На место происшествия приехали полицейские. Они предварительно установили, что ночью пытались поджечь флаги, однако ткань, из которой они сделаны, не горит, поэтому флаги просто тлели.

В полиции и горсовете пояснили, что эти вандальские действия не подпадает под статью Уголовного кодекса Украины «Надругательство над государственными символами», поскольку ленты, из которых формируются флаги Украины, не считаются государственной символикой.

При этом, правоохранители отметили, что все равно будут устанавливать личность поджигателя.

ИСТОЧНИК KP.RU