2019-09-07T08:28:57+03:00
Общество

Погода в Луганске сегодня, 7 сентября: теплый и ясный день

Осадков в субботу не обещают
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Лето балует луганчан теплом. Фото: Евгении КарпачевойЛето балует луганчан теплом. Фото: Евгении Карпачевой
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Температура воздуха в ЛНР 7 сентября будет колебаться от плюс 8 градусов ночью до 27 градусов тепла днем.

- С 21.00 6 сентября до 21.00 7 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 22-27 градусов тепла", - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 8-9 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 23-25 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 10-12 градусов ночью до 24-26 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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