2019-09-07T08:02:43+03:00
Общество

Погода в Донецке сегодня: бархатный сентябрь дарит нежное тепло

Осадков в субботу дончанам не обещают
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сентябрь балует Донецк теплом. Фото: Евгении КарпачевойСентябрь балует Донецк теплом. Фото: Евгении Карпачевой
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Сентябрь балует дончан теплой погодой. Лето в Донбассе традиционно долгое. Уже нет испепеляющего зноя лета, с его беспощадным солнцем, зато нежное тепло укутывает город, предлагая дончанам еще понежится у водоемов и позагорать.

Вот и суббота, 7 сентября, будет без осадков. Температура воздуха днем достигнет +27. Вечером и ночью похолодает до +13.

Утренние облака продержатся в Донецке недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.

В этот день почитается память апостола Тита. В народе святого называли Листопадником, Грибным, и говорили: «Святой Тит последний гриб растит». Именно грибы предсказывали нашим предкам будущую зиму: большой урожай грибов предвещает продолжительную зиму. К этому времени поспевают груши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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