Погода в Донецке сегодня: бархатный сентябрь дарит нежное тепло
Сентябрь балует дончан теплой погодой. Лето в Донбассе традиционно долгое. Уже нет испепеляющего зноя лета, с его беспощадным солнцем, зато нежное тепло укутывает город, предлагая дончанам еще понежится у водоемов и позагорать.
Вот и суббота, 7 сентября, будет без осадков. Температура воздуха днем достигнет +27. Вечером и ночью похолодает до +13.
Утренние облака продержатся в Донецке недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
В этот день почитается память апостола Тита. В народе святого называли Листопадником, Грибным, и говорили: «Святой Тит последний гриб растит». Именно грибы предсказывали нашим предкам будущую зиму: большой урожай грибов предвещает продолжительную зиму. К этому времени поспевают груши.
ИСТОЧНИК KP.RU