Бойцы НМ ЛНР сбили над Первомайском украинский беспилотник-разведчик
Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что бойцы оборонного ведомства ЛНР сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Первомайском.
- 5 сентября в районе населенного пункта Первомайск при попытке ведения воздушной разведки нашими военнослужащими был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа «Фурия», - сказал Осадчий.
По словам представителя оборонного ведомства Республики, военный преступник командир 72-й бригады вооруженных формирований Украины полковник Артем Богомолов лишился очередного средства воздушного наблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU