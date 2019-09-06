2019-09-06T18:08:47+03:00
Политика

Бойцы НМ ЛНР сбили над Первомайском украинский беспилотник-разведчик

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: 3mv.ruФото: 3mv.ru
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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий сообщил, что бойцы оборонного ведомства ЛНР сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Первомайском.

- 5 сентября в районе населенного пункта Первомайск при попытке ведения воздушной разведки нашими военнослужащими был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа «Фурия», - сказал Осадчий.

По словам представителя оборонного ведомства Республики, военный преступник командир 72-й бригады вооруженных формирований Украины полковник Артем Богомолов лишился очередного средства воздушного наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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