2019-09-06T21:01:53+03:00
Политика

ОБСЕ недосчиталась в местах отвода 49 единиц военной техники ВСУ

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ukrr.infoФото: ukrr.info
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Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ недосчитались в местах отведения и хранения 49 единиц военной техники вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- На этой неделе вне мест хранения зафиксированы три боевые машины пехоты (БМП), 18 танков Т-72, шесть самоходных гаубиц 2С3 «Акация», семь 120-мм минометов «Молот», шесть 100-мм противотанковых пушек «Рапира», пять бронетранспортеров (БТР), одна бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ), две боевые бронированные машины (ББМ) и одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ), - рассказал он.

По словам Осадчего, в ночь на 1 сентября украинские преступники осуществляли подавление каналов управления БПЛА миссии в районе населенного пункта Попасная, в ночь со 2 на 3 сентября боевиками осуществлялось подавление каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Причепиловка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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