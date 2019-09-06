«КамАЗ» ВСУ подорвался на украинском минном поле
«КамАЗ» вооруженных формирований Украины наехал на мину, которая была установлена солдатами незалежной. В результате взрыва трое боевиков ВФУ получили ранения. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
- По данным наших источников, 3 сентября произошел подрыв автомобиля «КамАЗ» 72-й бригады вооруженных формирований Украины на своем минном поле, в результате которого трое военнослужащих получили ранения, — отметил он.
Из-за происшествия в этой бригаде ВФУ грядут проверки.
- В зону ответственности украинского военного соединения прибыла комиссия с целью проведения разбирательства по факту подрыва, - сказал Осадчий.
ИСТОЧНИК KP.RU