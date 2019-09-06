2019-09-06T16:03:55+03:00
Общество

В ДНР будут регулировать цены на коммуналку

Указ подписал Глава Республики Денис Пушилин
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: mostszh.ruФото: mostszh.ru
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал два указа, которые будут регулировать стоимость на коммунальные услуги и услуги централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения, централизованного холодного водоснабжения и водоотведения.

Подписанные документы наделили Правительство ДНР полномочиями по установлению предельных индексов изменения цен на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий, а также на услуги в сфере обращения с бытовыми отходами.

- Администрации районов и городов обязаны применять тарифы, установленные Правительством ДНР, - говорится в сообщении пресс-службы Главы государства. - Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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