В результате обстрела ВСУ повреждена школа и детский сад в Донбассе
В результате обстрела вооруженных формирований Украины по населенным пунктам Донецкой Народной Республики повреждения получили здания школы и детского сада в поселке Казацкое. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Сегодня утром под огонь со стороны ВФУ попала школа и детский сад в населенном пункте Казацкое, что в Новоазовском районе. В результате зафиксированы повреждения остекления, - сказано в сообщении.
Под огонь украинской армии попал еще один населенный пункт на южном направлении - поселок Роза. В результате обстрела ранена мирная жительница.
Кроме этого украинские вооруженные формирования обстреляли из крупнокалиберных артиллерийских установок Григоровку, Ленинское, Коминтерново, Кочкарское и Первомайское.
ИСТОЧНИК KP.RU