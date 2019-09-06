В результате обстрела ВСУ повреждена школа и детский сад в Донбассе

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-06T14:03:56+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

Изменить размер текста: A A

В результате обстрела вооруженных формирований Украины по населенным пунктам Донецкой Народной Республики повреждения получили здания школы и детского сада в поселке Казацкое. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня утром под огонь со стороны ВФУ попала школа и детский сад в населенном пункте Казацкое, что в Новоазовском районе. В результате зафиксированы повреждения остекления, - сказано в сообщении.

Под огонь украинской армии попал еще один населенный пункт на южном направлении - поселок Роза. В результате обстрела ранена мирная жительница.

Кроме этого украинские вооруженные формирования обстреляли из крупнокалиберных артиллерийских установок Григоровку, Ленинское, Коминтерново, Кочкарское и Первомайское.

ИСТОЧНИК KP.RU