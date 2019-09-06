Украинские войска обстреляли Лозовое и Золотое-5 в ЛНР

СЕГОДНЯ 11:12 2019-09-06T11:12:20+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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В представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что вооруженные формирования Украины два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР.

- Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Лозовое и Золотое 5. Огонь велся из станкового противотанкового гранатомета, РПГ-7, миномета калибра 82 миллиметрового и стрелкового оружия, - говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженные формирования Украины нанесли удар по югу Донецкой Народной Республики. Под огонь украинской армии попал поселок Роза, что в Новоазовском районе. В результате обстрела ранена мирная жительница.

ИСТОЧНИК KP.RU