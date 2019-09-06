Житель ЛНР попал на мину во время покоса травы

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-06T11:00:10+03:00

Об этом сообщили в МЧС ЛНР

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В поселке Терновом Луганской Народной Республики произошло ЧП. Сорокалетний мужчина косил траву и попал на мину. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

- Мужчина косил траву на открытой территории и, скорее всего, наступил на противопехотную мину, - говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу с диагнозом «минно-взрывная травма, ампутация части левой стопы».

- Село расположено недалеко от Луганского аэропорта, где в 2014 году велись ожесточённые бои, - говорят в спасательном ведомстве. - Земля здесь буквально нашпигована смертельно опасными боеприпасами последней войны

ИСТОЧНИК KP.RU