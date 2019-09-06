2019-09-06T11:00:10+03:00
Политика

Житель ЛНР попал на мину во время покоса травы

Об этом сообщили в МЧС ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: bazar.ruФото: bazar.ru
Изменить размер текста:

В поселке Терновом Луганской Народной Республики произошло ЧП. Сорокалетний мужчина косил траву и попал на мину. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

- Мужчина косил траву на открытой территории и, скорее всего, наступил на противопехотную мину, - говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу с диагнозом «минно-взрывная травма, ампутация части левой стопы».

- Село расположено недалеко от Луганского аэропорта, где в 2014 году велись ожесточённые бои, - говорят в спасательном ведомстве. - Земля здесь буквально нашпигована смертельно опасными боеприпасами последней войны

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В результате обстрела ВСУ повреждена школа и детский сад в Донбассе
11 сентября в Красном Луче пройдет концерт памяти Иосифа Кобзона
В Шахтерске школьники отравились семенами дурмана
Украинские войска обстреляли Лозовое и Золотое-5 в ЛНР
ВСУ выпустили по ДНР 114 боеприпасов
ВСУ нанесли удар по югу ДНР – ранен мирный житель
«Полез за валютой»: Полиция задержала расхитителя обменника в Макеевке
Житель Тореза за несколько часов потратил 20 тысяч рублей, украденных через открытое окно автомобиля
«Ужасный плач стоял и днем, и ночью»: в Донбассе котенок два дня сидел на дереве на уровне девятого этажа
«При задержании офицер-морпех выстрелил себе в грудь»: в 35-й бригаде ВСУ вывозили оружие из Донбасса в Харьков и Ивано-Франковск
«Требовал перевести на мобильник сто долларов»: в Шахтерске 59-летняя жительница разгадала планы мошенников
В ЛНР выпустили марки с олимпийскими чемпионами из Луганщины
Новые подробности взрыва в Донецке: «бомбу», которую нашел коммунальщик, могли взорвать дистанционно