Игры на железнодорожной станции закончились смертью подростка

СЕГОДНЯ 18:57 2019-09-06T18:57:08+03:00

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5 сентября в Славяносербском районе ЛНР трое подростков пошли гулять на железнодорожную станцию. Они забрались на крышу одного из вагонов. Но один из мальчиков потерял равновесие и упал с крыши вагона головой вниз. В итоге прогулка бравых товарищей закончилась смертью одного из них. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе МЧС Республики.

— 5 сентября в 22.18 на линию 101 Славяносербска от фельдшера скорой помощи поступила информация о смерти 13-летнего подростка. Трагедия произошла в поселке Родаково примерно в 20.50. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала биологическую смерть, — говорится в сообщении.

Полиция и сотрудники МВД ЛНР рассматривают две версии, как могла произойти трагедия.

Первая – мальчик по неосторожности оступился и упал с крыши вагона головой вниз (c высоты примерно три с половиной метра).

Вторая – подросток мог задеть один из проводов линии передач, его поразило током, что и стало причиной смерти.

— МЧС ЛНР напоминает: не оставляйте без внимания детей, особенно подростков! Интересуйтесь, как они собираются провести свой день. Расскажите об опасностях, с которыми можно столкнуться в повседневной жизни: о том, что нельзя заходить в разрушенные здания, приближаться к подозрительным предметам, устраивать игры на стройках, вокзалах, прыгать с высоты, — предупредили в пресс-службе спасательного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU