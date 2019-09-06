2019-09-06T10:24:16+03:00
Политика

ВСУ нанесли удар по югу ДНР – ранен мирный житель

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Вооруженные формирования Украины нанесли удар по югу Донецкой Народной Республики. Под огонь украинской армии попал поселок Роза, что в Новоазовском районе. В результате обстрела ранена мирная жительница. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В результате обстрела населенного пункта Роза ранение получила мирная жительница. Кроме того, зафиксированы возгорания четырех жилых домостроений и сельскохозяйственных угодий», — сказано в сообщении.

Кроме этого украинские вооруженные формирования обстреляли из крупнокалиберных артиллерийских установок Григоровку, Ленинское, Коминтерново, Кочкарское и Первомайское.

- После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям населенных пунктов с приминением152-миллиметровых артиллерийских установок и минометов калибров 82 и 120 миллиметров.

В общей сложности по южным поселкам ДНР выпущено 45 боеприпасов, из которых 30 – артснаряды калибром 152 миллиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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