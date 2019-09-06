В Шахтерске школьники отравились семенами дурмана
В Шахтерске старшеклассники отравились ядовитыми семенами дурмана. Двое из них госпитализировали в центральную больницу города. Об этом сегодня сообщили в оперативной сводке происшествий пресс-службы МЧС ДНР.
- Неклассифицированные происшествия: 6 сентября в городе Шахтерск, на улице Свердлова в школе-интернате номер 15 – отравление детей атропиноподобными растениями . Пострадало два человека, ученики 9 класса, — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что старшеклассники попали в больницу с отравлением средней тяжести. С таким диагнозом жизни школьников ничего не угрожает.
Однако из-за отравления семенами дурмана опасность летального исхода все же существует. Смерть может наступить при явлениях острой сердечной слабости.
Напомним, что это уже не первый инцидент. В начале недели четырех одурманенных старшеклассников госпитализировали в реанимацию донецкой больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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