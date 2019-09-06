В Шахтерске школьники отравились семенами дурмана

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-06T12:07:50+03:00

Из-за семян дурмана могут возникнуть галлюцинации, бред, иллюзии и эмоциональное возбуждение. Фото: poleznaya-trava.ru

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В Шахтерске старшеклассники отравились ядовитыми семенами дурмана. Двое из них госпитализировали в центральную больницу города. Об этом сегодня сообщили в оперативной сводке происшествий пресс-службы МЧС ДНР.

- Неклассифицированные происшествия: 6 сентября в городе Шахтерск, на улице Свердлова в школе-интернате номер 15 – отравление детей атропиноподобными растениями . Пострадало два человека, ученики 9 класса, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что старшеклассники попали в больницу с отравлением средней тяжести. С таким диагнозом жизни школьников ничего не угрожает.

Однако из-за отравления семенами дурмана опасность летального исхода все же существует. Смерть может наступить при явлениях острой сердечной слабости.

Напомним, что это уже не первый инцидент. В начале недели четырех одурманенных старшеклассников госпитализировали в реанимацию донецкой больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU