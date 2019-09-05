2019-09-05T21:53:06+03:00
Политика

Житель Тореза за несколько часов потратил 20 тысяч рублей, украденных через открытое окно автомобиля

Жертвой вора стал пенсионер
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Кражи через открытое окно автомобиля достаточно распространены в летнее время. Фото: vaomos.newsКражи через открытое окно автомобиля достаточно распространены в летнее время. Фото: vaomos.news
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Житель Тореза, видимо, в жизни руководствуется воровским принципом из кинофильма «Джентльмены удачи»: украл, выпил - в тюрьму! Романтика! Только так можно оценить всю последовательность его действий.

Сначала вор через открытое окно водительской двери автомобиля похитил у пенсионера портмоне с деньгами. «Улов» оказался по республиканским меркам просто громадным – 22 тысячи рублей. Добытые таким промыслом деньги мужчина в течение нескольких часов практически полностью потратил на покупку мобильного телефона, парфюмерии, одежды, продуктов питания и спиртного. об этом рассказали в пресс-службе МВД ДНР.

Полицейские сумели вычислить вора и такси, на котором он передвигался. Настигли «джентльмена удачи» только за чертой города. У задержанного изъяли остатки похищенных денег, а также все то, что он приобрел за нечестно «нажитые» средства.

Выяснилось, что задержанный уже отбывал раньше срок за кражу. Теперь вору-рецидивисту светит срок до 5 лет. А время до решения суда он тоже проведет за решеткой. Чтобы еще чего-нибудь не натворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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