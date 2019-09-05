«Ужасный плач стоял и днем, и ночью»: в Донбассе котенок два дня сидел на дереве на уровне девятого этажа

5 Сент. 20:55 2019-09-05T20:55:39+03:00

Жительница Лисичанска забрала у спасателя измученного котика и поселила у себя дома. Фото: ГСЧС в Луганской области

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Спасателям Лисичанска Луганской области пришлось гнать к месту происшествия высотную лестницу, которую обычно используют для эвакуации людей с верхних этажей многоэтажек. В квартале Восточный на дереве вблизи многоэтажного жилого дома застрял маленький котенок. По словам местных жителей, просидел он там два дня.

- Ветка дерева, на котором находилось животное, находилась на уровне девятого этажа, люди не могли помочь котенку. Ужасный плач стоял и днем, и ночью – котенок умолял о помощи, - рассказали в пресс-службе ГСЧС в Луганской области. - Все это время жильцы дома звали котенка и надеялись, что он самостоятельно сможет слезть, но безрезультатно.

Тогда кто-то из жителей сообщил о происшествии в службу спасения. Когда лестница была поднята на нужную высоту, спасатель взял в руки голодное, истощенное, напуганное существо. А на земле пушистика забрала небезразличная жительница.

- Теперь у котика появился дом, где тепло, уютно, а главное – безопасно, – рассказали в ГСЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU