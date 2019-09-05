2019-09-05T18:05:21+03:00
Политика

«Требовал перевести на мобильник сто долларов»: в Шахтерске 59-летняя жительница разгадала планы мошенников

Женщина позвонила сыну, которого якобы задержали полицейские
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Обычно жертвами обмана становятся пожилые люди. Фото: forpostsevastopol.ruОбычно жертвами обмана становятся пожилые люди. Фото: forpostsevastopol.ru
Изменить размер текста:

В последнее время в ДНР участились случаи телефонного мошенничества. Как правило, жителей «разводят» на задержании их родственников полицейскими. Аферисты от имени «служителей правопорядка» требуют мзду за освобождение от уголовной ответственности, которая якобы грозит родственнику.

Обычно этот способ обмана срабатывает с пожилыми людьми. Но случай в Шахтерске стал исключением из общего правила.

- На мобильный телефон 59-летней жительницы Шахтерска со скрытого номера позвонили неизвестные. Один из них представился сотрудником полиции и сообщил, что ее сын в настоящее время задержан, потом трубку взял другой мужчина и «голосом ее сына» сказал, что стал виновником ДТП, – рассказали в пресс-службе МВД ДНР.

Для решения проблемы лжеполицейский потребовал перевести на указанный номер мобильного 100 долларов. Женщина не растерялась и позвонила своему сыну, который сказал, что с ним все в порядке.

В МВД рекомендуют: получив по мобильному телефону сообщение о проблемах близких людей и предложение решить вопрос путем передачи денег, не впадайте в панику, не торопитесь собирать деньги. Постарайтесь связаться с близкими, о которых идет речь. И ни в коем случае не идите на поводу у мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ужасный плач стоял и днем, и ночью»: в Донбассе котенок два дня сидел на дереве на уровне девятого этажа
«При задержании офицер-морпех выстрелил себе в грудь»: в 35-й бригаде ВСУ вывозили оружие из Донбасса в Харьков и Ивано-Франковск
В ЛНР выпустили марки с олимпийскими чемпионами из Луганщины
Новые подробности взрыва в Донецке: «бомбу», которую нашел коммунальщик, могли взорвать дистанционно
В украинской армии для ночных боев в Донбассе готовят специальные подразделения
Передавал сведения о военных ДНР в СБУ: диверсанту и шпиону дали 17 лет заключения
Трое погибших и двое раненых: украинские диверсанты понесли потери при попытке прорыва на юге ДНР
Суд освободил дончанина Владимира Цемаха из-под стражи
Медведчук: Обмен пленными состоится в ближайшие дни
«Игрушечного щенка он назвал Юлей»: в Донбассе четырехлетний мальчик во второй раз сбежал из дома
Под минометным огнем украинской армии оказались Донецк и Горловка
Взрыв на шахте Скочинского: саперы нашли упаковку взрывчатки возле взлетевшей в воздух лаборатории
Арсений Бородин из группы «Челси» и диджей «Portnov» выступят в ДНР на гонках внедорожников
«Думала, кошечка заболела, а в ней нашли пулю»: в Мариуполе местный житель устроил сафари на животных
Погода на день в Луганске: 5 сентября будет жарко, до +29 градусов
Погода на день в Донецке: 5 сентября будет пасмурно, без осадков, до +29 градусов
Армия Киева пригнала бронетехнику в Попасную
Соцсети возмущены: Фейсбук «исходя из духа» удаляет публикации об Александре Захарченко
В четырех городах Республики идет подготовка квартир для людей, лишившихся жилья из-за украинской агрессии
В ДНР отменят комендантский час на день освобождения Донбасса
В результате взрыва на шахте имени Скочинского погиб один человек
Двое военнослужащих ДНР погибли от пуль «Азова»* при обстреле Горловки
«Вышли из школы и не вернулись»: в ЛНР сбежали три девочки-подростка
Начался обстрел Зайцево, осколок попал в детский сад