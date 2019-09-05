«Требовал перевести на мобильник сто долларов»: в Шахтерске 59-летняя жительница разгадала планы мошенников

СЕГОДНЯ 18:05 2019-09-05T18:05:21+03:00

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В последнее время в ДНР участились случаи телефонного мошенничества. Как правило, жителей «разводят» на задержании их родственников полицейскими. Аферисты от имени «служителей правопорядка» требуют мзду за освобождение от уголовной ответственности, которая якобы грозит родственнику.

Обычно этот способ обмана срабатывает с пожилыми людьми. Но случай в Шахтерске стал исключением из общего правила.

- На мобильный телефон 59-летней жительницы Шахтерска со скрытого номера позвонили неизвестные. Один из них представился сотрудником полиции и сообщил, что ее сын в настоящее время задержан, потом трубку взял другой мужчина и «голосом ее сына» сказал, что стал виновником ДТП, – рассказали в пресс-службе МВД ДНР.

Для решения проблемы лжеполицейский потребовал перевести на указанный номер мобильного 100 долларов. Женщина не растерялась и позвонила своему сыну, который сказал, что с ним все в порядке.

В МВД рекомендуют: получив по мобильному телефону сообщение о проблемах близких людей и предложение решить вопрос путем передачи денег, не впадайте в панику, не торопитесь собирать деньги. Постарайтесь связаться с близкими, о которых идет речь. И ни в коем случае не идите на поводу у мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU