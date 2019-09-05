2019-09-05T19:09:10+03:00
Политика

В ЛНР выпустили марки с олимпийскими чемпионами из Луганщины

На марках изображены легкоатлеты - чемпионы Олимпийских игр разных лет, почетные граждане Луганска
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Блок из пяти марок выпущен тиражом всего 900 экземпляров и стоит 260 рублей. Фото: Почта ЛНРБлок из пяти марок выпущен тиражом всего 900 экземпляров и стоит 260 рублей. Фото: Почта ЛНР
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Государственное унитарное предприятие (ГУП) "Почта ЛНР" 5 сентября введет в обращение блок художественных марок "Чемпионы по легкой атлетике и спортивной гимнастике" из серии "Олимпийские чемпионы Луганщины". Об этом сообщили на предприятии.

- 5 сентября в преддверии празднования 224-й годовщины основания Луганска вводится в обращение и считается действительным для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи блок художественных почтовых марок «Чемпионы по легкой атлетике и спортивной гимнастике» из серии «Олимпийские чемпионы Луганщины», – сообщили на предприятии «Почта ЛНР».

Блок из пяти марок форматом 154 мм на 84 мм выпущен тиражом всего 900 экземпляров. Его номинальная цена – 260 рублей. Формат марок 28 мм на 30 мм, номинальная цена одной марки – 52 руб. Приобрести блок и марку можно в отделениях почтовой связи Республики.

- На марках изображены чемпионы Олимпийских игр разных лет, почетные граждане Луганска легкоатлеты Виктор Брызгин, Ольга Брызгина и Сергей Бубка, а также гимнасты Игорь Коробчинский и Григорий Мисютин, – рассказали на «Почте ЛНР».

Виктор Брызгин родился в 1962 году в Ворошиловграде. Советский легкоатлет, специализировался в спринте. Чемпион Олимпийских игр 1988 года в эстафете 4×100 м, Заслуженный мастер спорта СССР.

Ольга Брызгина родилась в 1963 году в Пермской области. С 1979 года жила и тренировалась в Ворошиловграде. Советская легкоатлетка, специализировалась в спринте. Рекордсменка мира (в команде), чемпионка мира, чемпионка Олимпийских игр в Сеуле, где она завоевала две золотые медали, и Барселоне. Заслуженный мастер спорта СССР.

Сергей Бубка родился в 1963 году в Луганске. Советский и украинский спортсмен-легкоатлет по прыжкам с шестом, первый в мире человек, прыгнувший выше шести метров. Чемпион Олимпийских игр 1988 года. Единственный легкоатлет, победивший на шести чемпионатах мира (в 1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997 годах). Чемпион Европы (1986) и СССР (1984, 1985). Победитель Кубков мира и Европы в прыжках с шестом. Заслуженный мастер спорта СССР.

Игорь Коробчинский родился в 1969 году в Антраците. Советский и украинский гимнаст, тренер по спортивной гимнастике, чемпион Олимпийских игр 1992 года, многократный чемпион мира. Заслуженный мастер спорта СССР.

Григорий Мисютин родился в 1970 году в Кировоградской области. Советский и украинский гимнаст, олимпийский чемпион (1992), многократный чемпион мира. Заслуженный мастер спорта СССР. Почетный гражданин Луганска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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