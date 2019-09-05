Новые подробности взрыва в Донецке: «бомбу» нашел коммунальщик и вызвал полицию

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-05T16:14:08+03:00

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Возле неработающего киноконцертного комплекса «Донецк» в Калининском районе, где сегодня около 14 часов сработало неизвестное взрывное устройство, сейчас работают десятки сотрудников полиции и МЧС. Проверяют, нет ли еще «бомб».

Тем временем, стали известны некоторые подробности происшествия. По рассказам очевидцев, коммунальщики занимались наведением порядка на территории, и один из них обнаружил подозрительный предмет. Он вызвал полицию. Когда один из сотрудников МВД приблизился к месту, где находился этот предмет, прогремел взрыв. Полицейский получил травму руки.

Сотрудники правоохранительных органов пока не комментируют ситуацию.

Рядом с местом взрыва находятся школа и детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU