В украинской армии для ночных боев в Донбассе готовят специальные подразделения

СЕГОДНЯ 15:08 2019-09-05T15:08:41+03:00

Каждая бригада будет иметь в своем составе прошедших подготовку бойцов

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Отныне ночью в Донбассе будут воевать не только диверсионно-разведывательные группы, но и целые подразделения. Такой вывод напрашивается из решения начальника Генштаба ВСУ генерала Руслана Хомчака.

- В этом направлении были проблемы. И теперь решением начальника Генерального штаба определен четкий перечень подразделений из состава каждой бригады, имеющих соответствующее оборудование для обучения ночью, – на брифинге сообщил первый замначальника Главного управления подготовки ВСУ Игорь Подолян.

Он отметил, что у специально выделенных подразделений 70% занятий будет проходить в ночное время.

Нетрудно догадаться, с какими целями это делается. Вряд ли украинских солдат будут учить действовать в обороне – бригады и так на передовой уже пять лет сидят. А вот наступление ночью требует особого мастерства и слаженности. Значит скоро на линии соприкосновения в Донбассе будут предприняты активные действия по прорыву обороны защитников республик.

ИСТОЧНИК KP.RU