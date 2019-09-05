Передавал сведения о военных ДНР в СБУ: диверсанту и шпиону дали 17 лет заключения

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-05T13:00:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Апелляционная палата Верховного Суда ДНР вынесла приговор шпиону украинской разведки.

-Апелляционная палата Верховного Суда ДНР вынесла приговор шпиону иностранной разведки. В ходе предварительного следствия по уголовному делу Генеральная прокуратура осуществляла надзор за ходом расследования, проводимого следствием МГБ ДНР. При поддержании государственного обвинения, судом вынесен обоснованный приговор, который вступил в законную силу, — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики.

Сообщается также, что с сентября 2015 года по август 2017-го фигурант собирал сведения о дислокации войсковых частей и перемещении военных Народной милиции, после чего передавал их своему связному из СБУ. В марте 2016-го года, находясь на временно подконтрольной Киеву территории, прошел обучение навыкам обращения со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 321 (шпионаж), ст. 232 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 233 (участие в террористическом сообществе) УК ДНР. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU