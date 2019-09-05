Медведчук: Обмен пленными состоится в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-05T12:18:50+03:00

Обмен пленными может состояться уже в конце сентября. Фото: Русская Весна

ДНР со своей стороны готова к процедуре обмена и выполнила все обязательства

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Обмен пленными между Россией и Украиной должен состояться в ближайшее время. Об этом сегодня, 5 сентября, заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчук.

- Обмен должен состояться в ближайшие дни. Это очень положительный момент, — сказал он.

По его словам, переговорный процесс по этому вопросу идет успешно.

Ранее уполномоченный по правам человека в Республике, представитель ДНР в минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова сообщила, что Донецкая Народная Республика фактически выполнила свои обязательства и готова к процедуре обмена удерживаемыми лицами.

- Надеюсь, официальный Киев выполнит свои обещания, что и будет показателем готовности Украины к освобождению удерживаемых лиц, — подчеркнула омбудсмен.

Также было заявлено, что обмен удерживаемыми лицами между Народными Республиками и Украиной может состояться в конце сентября текущего года при условии выполнения Киевом в срок всех необходимых процедур.

ИСТОЧНИК KP.RU