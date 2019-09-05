«Игрушечного щенка он назвал Юлей»: в Донбассе четырехлетний мальчик во второй раз сбежал из дома

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-05T11:56:02+03:00

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В Северодонецке Луганской области четырехлетний мальчик во второй раз ушел из дома. 2 сентября следователь полиции возвращалась из суда и увидела на улице маленького ребенка, который плакал и звал маму. Женщина попыталась выяснить у малыша, что случилось, почему он один, где живет и где его родители. Но мальчик ничего не смог рассказать. Тогда следователь передала найденыша в ювенальную инспекцию.

- Там полицейские узнали мальчика - во время праздничных мероприятий в День Независимости он уже терялся на площади Победы, – рассказали в пресс-службе Нацполиции в Луганской области. - Пока устанавливали адрес родителей, мальчика умыли, накормили, и чтобы немного развлечь, подарили мягкого игрушечного щенка, которого мальчик почему-то назвал Юля. Позже выяснилось, что так звали его старшую сестренку.

Ребенка отвезли домой, где его ждали мать, две сестры и бабушка. Сейчас инспекторы ювенальной превенции изучают условия проживания многодетной семьи, по результатам проверки в отношении матери будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU