2019-09-05T10:27:20+03:00
Политика

Под минометным огнем украинской армии оказались Донецк и Горловка

ВСУ за сутки 14 раз нарушили перемирие, выпустив по ДНР свыше 200 боеприпасов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По Донецку и Горловке украинские военные стреляли из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООСПо Донецку и Горловке украинские военные стреляли из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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- В минушние сутки в зоне обстрела со стороны ВФУ оказались горловские поселки шахт имени Гагарина и 6/7, Гольмовский, Зайцево, Комарово, Пантелеймоновка; поселки шахты «Трудовская», Спартак и Минеральное в предместьях Донецка; села Петровское, Саханка и Коминтерново на юге ДНР, - сегодня заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Общее количество нарушений составило 14 раз, количество примененных боеприпасов – 201 единица.

При обстрелах применялись минометы калибром 120 и 82 мм, гранатометы, зенитные установки, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Особенно досталось пригородам Донецка и Горловки. По ним украинские вояки выпустили 25 и 31 мину соответственно.

По уточненным данным, в результате обстрелов в Горловке поврежден детский сад, а также в поселке шахты 6/7 в Никитовском районе повреждены линия электропередачи, два дома и две хозяйственные постройки по улицам Якуба Коласа, 39/2, Фомина, 10, Смирнова 3 и 9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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