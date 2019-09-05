2019-09-05T10:11:39+03:00
Политика

Взрыв на шахте Скочинского: саперы нашли упаковку взрывчатки возле взлетевшей в воздух лаборатории

В неработающей сейчас лаборатории раньше проводились испытания взрывчатых веществ
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Утром над шахтой имени Скочинского взметнулся столб дыма. Фото: ВКонтактеУтром над шахтой имени Скочинского взметнулся столб дыма. Фото: ВКонтакте
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- Саперы группы пиротехнических работ провели обследование места взрыва и прилегающей территории, найдена и передана следственной группе упаковка (300 г) промышленного взрывчатого вещества, — сегодня сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве также рассказали некоторые подробности взрыва на шахте имени Скочинского, который произошел 4 сентября.

- Взрыв, предположительно, промышленного взрывчатого вещества произошел ориентировочно в 09.00 в нефункционирующей лаборатории по испытанию взрывчатых веществ, — уточнили в МЧС.

В эпицентре взрыва оказалось одно из двух зданий неработающей лаборатории по испытанию взрывчатых веществ, Фото: ТК «Юнион»

В эпицентре взрыва оказалось одно из двух зданий неработающей лаборатории по испытанию взрывчатых веществ, Фото: ТК «Юнион»

В результате было разрушено одно из двух зданий лаборатории, повреждено остекление и кузовные элементы двух частных легковых автомобилей.

От взрыва погиб работник шахты. Причины происшествия выясняет комиссия с участием представителей Министерства угля и энергетики ДНР, Гортехнадзора и других организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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