Взрыв на шахте Скочинского: саперы нашли упаковку взрывчатки возле взлетевшей в воздух лаборатории
- Саперы группы пиротехнических работ провели обследование места взрыва и прилегающей территории, найдена и передана следственной группе упаковка (300 г) промышленного взрывчатого вещества, — сегодня сообщили в пресс-службе МЧС.
В ведомстве также рассказали некоторые подробности взрыва на шахте имени Скочинского, который произошел 4 сентября.
- Взрыв, предположительно, промышленного взрывчатого вещества произошел ориентировочно в 09.00 в нефункционирующей лаборатории по испытанию взрывчатых веществ, — уточнили в МЧС.
В эпицентре взрыва оказалось одно из двух зданий неработающей лаборатории по испытанию взрывчатых веществ, Фото: ТК «Юнион»
В результате было разрушено одно из двух зданий лаборатории, повреждено остекление и кузовные элементы двух частных легковых автомобилей.
От взрыва погиб работник шахты. Причины происшествия выясняет комиссия с участием представителей Министерства угля и энергетики ДНР, Гортехнадзора и других организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU