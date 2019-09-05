Арсений Бородин из группы «Челси» и диджей «Portnov» выступят в ДНР на гонках внедорожников

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-05T09:38:44+03:00

Арсений Бородин из группы «Челси» выступит в Благодатном на гонках «Донбасс Патриот Трофи». 24smi.org

Гонки «Донбасс Патриот Трофи» с призовым фондом 1 миллион 280 тысяч рублей пройдут 7 и 8 сентября

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7 и 8 сентября в Амвросиевском районе пройдут соревнования по внедорожным видам спорта. Их приурочили к торжествам в честь Дня Освобождения Донбасса.

- Спортивная часть праздника включает в себя двухдневное GPS-ориентирование. Параллельно с соревнованиями внедорожников, пройдут двухдневные состязания мотоциклов Hard Enduro на двух подготовленных трассах, - рассказали организаторы соревнований. - Для участников и гостей праздника предусмотрена обширная развлекательная программа с участием известных творческих коллективов и артистов, фестиваль кухни и много других приятных сюрпризов.

Призовой фонд гонок «Донбасс Патриот Трофи» - 1 миллион 280 тысяч рублей.

Базовый лагерь в будет находиться в селе Благодатное. Питание и проживание для участников соревнований бесплатное. Выделено место под палаточный лагерь. Охраняемая территория оборудована всеми удобствами. Рядом озеро с пляжем.

В Благодатном российские артисты выступят 7 сентября. Среди участников будут, в частности, Арсений Бородин (участник группы «Челси»), а также диджей «Portnov». Об этом сообщили в пресс-службе Русского центра.

ИСТОЧНИК KP.RU