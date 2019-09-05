«Думала, кошечка заболела, а в ней нашли пулю»: в Мариуполе местный житель устроил сафари на животных
Зоозащитники и жители города у моря бьют тревогу: в Левобережном районе часто стреляют по животным из различных видов оружия. Одного из таких стрелков на днях выявили бдительные соседи.
Галина Войтова сначала думала, что ее домашняя любимица заболела.
- Повезла в ветеринарную клинику, и у нее обнаружили пулю в позвоночнике. Кошечка умерла, – рассказала местным журналистам Галина.
Ее соседка Светлана Балабан считает, что виноват пожилой мужчина, живущий в их дворе.
- Сколько раз я смотрю в окошко, а он выставляет ствол ружья, – говорит Светлана. - У меня внучка гуляет. Я говорю: Алина, иди сюда! Он услышит и прячется.
В полиции отреагировали на жалобу соседей - у мужчины изъяли патроны и винтовку. И даже уголовное дело возбудили по статье 299 Уголовного кодекса Украины «Жестокое обращение с животными». Санкции этой статьи предусматривают до 3 лет лишения свободы.
Впрочем, сам подозреваемый Владимир Чернозубов утверждает, что из его пневматической винтовки нельзя было попасть на расстояние, где находились кошки.
ИСТОЧНИК KP.RU