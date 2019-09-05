Погода на день в Луганске: 5 сентября будет жарко, до +29 градусов

СЕГОДНЯ 07:10 2019-09-05T07:10:16+03:00

В Луганске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Фото: vk.com/ask_lugansk

Также синоптики прогнозируют юго-восточный ветер – до 14 метров в секунду

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- 5 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 24-29 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 25-27 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 14-16 градусов ночью до 26-28 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 5 сентября – 05.15, время захода – 19.26. Продолжительность светового дня составит 14 часов 11 минут.

По предварительному прогнозу, 6-7 сентября существенных осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU