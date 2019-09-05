Погода на день в Луганске: 5 сентября будет жарко, до +29 градусов
- 5 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 24-29 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 25-27 градусов тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 14-16 градусов ночью до 26-28 градусов тепла днем.
Время восхода солнца в столице ЛНР 5 сентября – 05.15, время захода – 19.26. Продолжительность светового дня составит 14 часов 11 минут.
По предварительному прогнозу, 6-7 сентября существенных осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится.
ИСТОЧНИК KP.RU