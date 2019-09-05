Погода на день в Донецке: 5 сентября будет пасмурно, без осадков, до +29 градусов

СЕГОДНЯ 07:07 2019-09-05T07:07:45+03:00

В Донецке будет пасмурно, жарко и безветренно Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Также синоптики прогнозируют слабый юго-восточный ветер – до 3 метров в секунду

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В четверг, 5 сентября, на протяжении всего дня погода в Донецке и Донецкой Народной Республике будет пасмурной. Без осадков. Утром температура воздуха составит от +16 до +21 градуса. Днем ожидается 27 — 29 градусов выше нуля. Вечером столбики термометров покажут +27... +21.

В течение суток ветер будет дуть преимущественно в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 2 до 3 м/с.

Народный прогноз погоды: 5 сентября отмечается день святого Луппа. Погоду этого дня в прежние времена предсказывали журавли: если они на юг потянули, то зима наступит ранняя; если журавли полетят низко — зима будет теплая; полетят высоко — холодная; если летят низко, быстро, молчком — можно ждать скорого ненастья.

ИСТОЧНИК KP.RU