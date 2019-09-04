Армия Киева пригнала бронетехнику в Попасную

СЕГОДНЯ 19:10 2019-09-04T20:06:50+03:00

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Киевские силовики перебросили на линию соприкосновения вблизи Попасной и села Выскрива Попаснянского района три бронированных разведывательных машины. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

- Киевские силовики продолжают нарушать Минские договоренности, наращивая военный потенциал в зоне карательной операции, в частности выявлено размещение двух бронированных разведывательных машин в районе населенного пункта Попасная и одной в районе населенного пункта Выскрива, - говорится в сообщении.

Напомним, несколько последних недель Украина увеличила интенсивность и количество обстрелов по всей линии соприкосновения. Наиболее обстреливаемыми населенными пунктами по-прежнему остаются поселки на юге Республики и пригороды Горловки. Как сообщалось ранее, сегодня утром обстрелу со стороны ВСУ подвергся поселок шахты Гагарина, где осколком был поврежден детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU