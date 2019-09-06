«Полез за валютой»: Полиция задержала расхитителя обменника в Макеевке

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-06T09:33:50+03:00

Грабитель разбил стекло в обменнике и забрал все деньги

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Правоохранители задержали жителя Ясиноватой, подозреваемого в ограблении обменника в Макеевке. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.

Мужчина пришел к пункту обмену валюты. Разбил стекло, за которым обычно сидит сотрудник. И забрал из кассы пункта все наличные деньги. Но недолго расхитителю обменников оставалось гулять на свободе. В кратчайшие сроки его задержали сотрудники полиции.

— В Макеевке стражи порядка по «горячим следам» установили и задержали 39-летнего жителя Ясиноватой, который разбил стекло в помещении пункта обмена валют и открыто похитил оттуда денежные средства, — говорится в сообщении.

Однако, какую сумму украл грабитель, в пресс-службе так и не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU