2019-09-06T09:33:50+03:00
Общество

«Полез за валютой»: Полиция задержала расхитителя обменника в Макеевке

Грабитель разбил стекло в обменнике и забрал все деньги
Екатерина Сорока
Поделиться:
Против разорителя обменника возбуждено уголовное дело по статье 173 Уголовного кодекса ДНР. Фото: rbc.uaПротив разорителя обменника возбуждено уголовное дело по статье 173 Уголовного кодекса ДНР. Фото: rbc.ua
Изменить размер текста:

Правоохранители задержали жителя Ясиноватой, подозреваемого в ограблении обменника в Макеевке. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.

Мужчина пришел к пункту обмену валюты. Разбил стекло, за которым обычно сидит сотрудник. И забрал из кассы пункта все наличные деньги. Но недолго расхитителю обменников оставалось гулять на свободе. В кратчайшие сроки его задержали сотрудники полиции.

— В Макеевке стражи порядка по «горячим следам» установили и задержали 39-летнего жителя Ясиноватой, который разбил стекло в помещении пункта обмена валют и открыто похитил оттуда денежные средства, — говорится в сообщении.

Однако, какую сумму украл грабитель, в пресс-службе так и не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В результате обстрела ВСУ повреждена школа и детский сад в Донбассе
11 сентября в Красном Луче пройдет концерт памяти Иосифа Кобзона
В Шахтерске школьники отравились семенами дурмана
Украинские войска обстреляли Лозовое и Золотое-5 в ЛНР
ВСУ выпустили по ДНР 114 боеприпасов
Житель ЛНР попал на мину во время покоса травы
ВСУ нанесли удар по югу ДНР – ранен мирный житель
Житель Тореза за несколько часов потратил 20 тысяч рублей, украденных через открытое окно автомобиля
«Ужасный плач стоял и днем, и ночью»: в Донбассе котенок два дня сидел на дереве на уровне девятого этажа
«При задержании офицер-морпех выстрелил себе в грудь»: в 35-й бригаде ВСУ вывозили оружие из Донбасса в Харьков и Ивано-Франковск
«Требовал перевести на мобильник сто долларов»: в Шахтерске 59-летняя жительница разгадала планы мошенников
В ЛНР выпустили марки с олимпийскими чемпионами из Луганщины
Новые подробности взрыва в Донецке: «бомбу», которую нашел коммунальщик, могли взорвать дистанционно