«Полез за валютой»: Полиция задержала расхитителя обменника в Макеевке
Правоохранители задержали жителя Ясиноватой, подозреваемого в ограблении обменника в Макеевке. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.
Мужчина пришел к пункту обмену валюты. Разбил стекло, за которым обычно сидит сотрудник. И забрал из кассы пункта все наличные деньги. Но недолго расхитителю обменников оставалось гулять на свободе. В кратчайшие сроки его задержали сотрудники полиции.
— В Макеевке стражи порядка по «горячим следам» установили и задержали 39-летнего жителя Ясиноватой, который разбил стекло в помещении пункта обмена валют и открыто похитил оттуда денежные средства, — говорится в сообщении.
Однако, какую сумму украл грабитель, в пресс-службе так и не сообщили.
ИСТОЧНИК KP.RU
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