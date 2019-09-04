2019-09-04T15:45:00+03:00
Общество

В четырех городах Республики идет подготовка квартир для людей, лишившихся жилья из-за украинской агрессии

Квартиры размещены в Донецке, Макеевке, Ждановке и Ясиноватой
Екатерина Сорока
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Квартиры будут предназначены для временного проживания граждан. Фото: artemsoft.ruКвартиры будут предназначены для временного проживания граждан. Фото: artemsoft.ru
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В четырех городах Республики выделили квартиры для людей, которые лишились жилья из-за обстрелов со стороны Украины. В них уже начался ремонт, и по его окончанию жильцы смогут въехать в новое жилье. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

— Администрации городов и районов Республики по мере поступления финансирования проводят работы в рамках Распоряжения Главы ДНР «О реализации мер по восстановлению муниципального жилого фонда для последующего распределения отдельным категориям лиц, пострадавшим от военных действий», – говорится в сообщении.

Пока Республика смогла оплатить ремонт всего 36 квартир в Донецке, Ждановке, Макеевке и Ясиноватой. Но в пресс-службе уверяют, что это не все жилплощади. Всего ремонт запланирован в 137 квартирах в 16 населенных пунктах ДНР.

Также в пресс-службе добавили, что квартиры выделяются не на постоянной основе. Люди, которые лишились домов из-за обстрелов, смогут жить на новом месте только до момента восстановления собственного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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