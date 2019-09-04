Двое военнослужащих ДНР погибли от пуль «Азова»* при обстреле Горловки
При обстреле Горловки погибли двое военнослужащих ДНР. Огонь по городу ведет боевики украинского националистического формирования «Азов»*. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.
- С прискорбием сообщаем, что в результате нарушения перемирия погибли двое наших защитников. Выражаем искреннее соболезнования родным и близким погибших, — сказано в сообщении.
В УНМ призвали международных наблюдателей и мировое сообщество немедленно вмешаться и повлиять на Украину.
Отметим, что в последнее время ВСУ ведут интенсивные обстрелы окраин Горловки. Так, сегодня во время утренних обстрелов, повреждения получил детский сад, линия электропередачи, дом и хозпостройка.
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* "Азов" - запрещенная в РФ организация
ИСТОЧНИК KP.RU
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