2019-09-04T11:51:40+03:00
Политика

Двое военнослужащих ДНР погибли от пуль «Азова»* при обстреле Горловки

Во время обстрелов Горловки погибли двое наших военных
Ольга ГОРДО
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Еще двое военнослужащих ДНР погибли от рук украинских карателей. Фото:novorosinform.orgЕще двое военнослужащих ДНР погибли от рук украинских карателей. Фото:novorosinform.org
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При обстреле Горловки погибли двое военнослужащих ДНР. Огонь по городу ведет боевики украинского националистического формирования «Азов»*. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

- С прискорбием сообщаем, что в результате нарушения перемирия погибли двое наших защитников. Выражаем искреннее соболезнования родным и близким погибших, — сказано в сообщении.

В УНМ призвали международных наблюдателей и мировое сообщество немедленно вмешаться и повлиять на Украину.

Отметим, что в последнее время ВСУ ведут интенсивные обстрелы окраин Горловки. Так, сегодня во время утренних обстрелов, повреждения получил детский сад, линия электропередачи, дом и хозпостройка.

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* "Азов" - запрещенная в РФ организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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