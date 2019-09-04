2019-09-04T10:48:03+03:00
Общество

«Вышли из школы и не вернулись»: в ЛНР сбежали три девочки-подростка

Сбежавшие девочки – воспитанницы луганского реабилитационного центра
Екатерина Сорока
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За время нахождения вне стен центра с детьми ничего серьезного не произошло. Фото: for.kgЗа время нахождения вне стен центра с детьми ничего серьезного не произошло. Фото: for.kg
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2 сентября из луганского реабилитационного центра сбежали трое подростков: две девочки 15 лет и еще одна – 13 лет. Директор центра сразу же обратились за помощью в правоохранительные органы. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ЛНР.

— Второго сентября в дежурную часть Артемовского районного отделения внутренних дел МВД ЛНР обратилась директор «Луганского республиканского центра социально-психологической реабилитации детей» с заявлением о том, что в этот день, примерно в 9.10, ушли из школы (средняя общеобразовательная школа номер 33) и не возвратились воспитанницы: две девочки 2004 года рождения и одна 2006 года рождения, — говорится в сообщении.

Девочек искали сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и районных отдел полиции. К счастью, подростков быстро нашли целыми и невредимыми. После их передали обратно в реабилитационный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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