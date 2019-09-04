Начался обстрел Зайцево, осколок попал в детский сад
Сегодня рано утром украинская армия открыла огонь по окраинам Горловки. Есть попадания. Сообщения об этом появились в соцсети на страничке главы Горловской администрации Ивана Приходько.
- 7:10 посёлок 6/7, улица Смирнова, 3. Прямое попадание в гараж, и остекление в доме, - говорится в сообщении.
Полчаса спустя Иван Приходько сообщает о начавшемся обстреле Зайцево.
- 07:42 - Начался обстрел Зайцево. Будьте осторожны.
- 08:-06 - шахта Глубокая. Попадание в 51-й детский сад. Осколок пробил стекло и застрял в стене. - пишет Приходько.
Обстрел ведется из станкового противотанкового гранатомета и минометов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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