Погода на день в Луганске: 4 сентября ожидается переменная облачность, температура до +30

СЕГОДНЯ 07:41 2019-09-04T07:41:22+03:00

Синоптики прогнозируют 4 сентября в ЛНР до 30 градусов тепла

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Температура воздуха в ЛНР 4 сентября будет колебаться от +12 градусов ночью до + 30 градусов днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 3 сентября до 21.00 4 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-17, днем 25-30 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 25-27 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 13-15 градусов ночью до 26-28 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU