2019-09-04T07:32:00+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 4 сентября во второй половине дня ожидается облачность, температура до + 29 градусов

По сообщениям синоптиков, в ДНР вторник 4 сентября по-летнему жарко, без осадков
Ольга ГОРДО
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Сентябрь в городе. Фото: Евгения КарпачеваСентябрь в городе. Фото: Евгения Карпачева
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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 4 сентября ожидается переменная облачность, без осадков.

- Небо в Донецке в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР

Восход солнца в Донецке в 05:50, закат – 19:04, долгота дня 13 часов 14 минут.

По народному календарю 4 сентября почитается память святого Агафоника. В народе день имел название Агафона Огуменника. Связан он был с поверием в леших, считали, что леший «потешается» со снопами. В старину заметили, если облака редкие, то утро следующего дня будет ясным и холодным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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