В районе Саур-Могилы поисковики Донбасса обнаружили останки наших и немецких солдат
Участники поискового объединения «Донбасс» обнаружили и эксгумировали останки солдат Красной Армии и третьего рейха в ходе раскопок вблизи легендарного кургана Саур-Могила на востоке ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Донецкой Республики.
- В Шахтерском районе в пахотном поле западнее села Мариновка участниками республиканского поискового объединения «Донбасс» проведены поисковые работы. Поисковиками обнаружены и эксгумированы останки семерых воинов Красной Армии и одного солдата германской армии времен ВОВ, — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводится работа по установлению личностей солдат.
Отмечается, что работы ведутся в рамках международной вахты памяти «Высота-2019».
ИСТОЧНИК KP.RU
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