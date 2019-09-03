2019-09-03T21:11:19+03:00
Политика

В районе Саур-Могилы поисковики Донбасса обнаружили останки наших и немецких солдат

Останки солдат Красной Армии и третьего рейха эксгумированы и будут перезахоронены
Ольга ГОРДО
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Найденные останки будут перезахоронены. Фото: https://dan-news.infoНайденные останки будут перезахоронены. Фото: https://dan-news.info
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Участники поискового объединения «Донбасс» обнаружили и эксгумировали останки солдат Красной Армии и третьего рейха в ходе раскопок вблизи легендарного кургана Саур-Могила на востоке ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Донецкой Республики.

- В Шахтерском районе в пахотном поле западнее села Мариновка участниками республиканского поискового объединения «Донбасс» проведены поисковые работы. Поисковиками обнаружены и эксгумированы останки семерых воинов Красной Армии и одного солдата германской армии времен ВОВ, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводится работа по установлению личностей солдат.

Отмечается, что работы ведутся в рамках международной вахты памяти «Высота-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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