День освобождения Донбасса 2019: полная программа мероприятий
В этом году Донецкая Народная Республика отмечает 76-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В эти дни в городе пройдут посвященные этому событию мероприятия.
5 сентября в Донецке состоится традиционное возложение цветов к памятникам полководцам Ф. Толбухину, К. Гурову, Ф. Гринкевичу, Н. Ватутину, а также к памятнику “Жертвам фашизма”.
6 сентября состоится торжественный митинг у монумента “Твоим освободителям Донбасс”.
7 сентября пройдет республиканский митинг на кургане Саур-Могила, а в Амвросиевском районе стартует чемпионат “Донбасс Патриот Профи” под патронатом Главы ДНР Дениса Пушилина.
Фото: https://dnr-pravda.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»