2019-09-03T17:01:29+03:00
Политика

День освобождения Донбасса 2019: полная программа мероприятий

Какие мероприятия пройдут в городе ко дню Освобождения Донбасса
Ольга ГОРДО
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Монумент "Твоим освободителям, Донбасс" Фото: https://planetofhotels.comМонумент "Твоим освободителям, Донбасс" Фото: https://planetofhotels.com
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В этом году Донецкая Народная Республика отмечает 76-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В эти дни в городе пройдут посвященные этому событию мероприятия.

5 сентября в Донецке состоится традиционное возложение цветов к памятникам полководцам Ф. Толбухину, К. Гурову, Ф. Гринкевичу, Н. Ватутину, а также к памятнику “Жертвам фашизма”.

6 сентября состоится торжественный митинг у монумента “Твоим освободителям Донбасс”.

7 сентября пройдет республиканский митинг на кургане Саур-Могила, а в Амвросиевском районе стартует чемпионат “Донбасс Патриот Профи” под патронатом Главы ДНР Дениса Пушилина.

Фото: https://dnr-pravda.ru

Фото: https://dnr-pravda.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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