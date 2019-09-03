День освобождения Донбасса 2019: полная программа мероприятий

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-03T17:01:29+03:00

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В этом году Донецкая Народная Республика отмечает 76-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В эти дни в городе пройдут посвященные этому событию мероприятия.

5 сентября в Донецке состоится традиционное возложение цветов к памятникам полководцам Ф. Толбухину, К. Гурову, Ф. Гринкевичу, Н. Ватутину, а также к памятнику “Жертвам фашизма”.

6 сентября состоится торжественный митинг у монумента “Твоим освободителям Донбасс”.

7 сентября пройдет республиканский митинг на кургане Саур-Могила, а в Амвросиевском районе стартует чемпионат “Донбасс Патриот Профи” под патронатом Главы ДНР Дениса Пушилина.

Фото: https://dnr-pravda.ru

ИСТОЧНИК KP.RU