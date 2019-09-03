Четверо одурманенных старшеклассников попали в реанимацию

СЕГОДНЯ 14:47 2019-09-03T14:47:12+03:00

В Донецке четверо девятиклассников попали в больницу после употребления дурмана

Изменить размер текста: A A

Сегодня в состоянии средней степени тяжести четверо девятиклассников были госпитализированы в больницу Донецка. Подростки отравились атропиноподобными растениями. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Вследствие употребления атропиноподобных растений пострадало четверо девятиклассников 2004 и 2005 годов рождения. В состоянии средней тяжести пострадавшие госпитализированы в городскую детскую клиническую больницу Донецка №4, — сказано в сообщении.

По данным спасательного МЧС, инцидент произошел накануне в Ленинском районе.

Атропин – антихолинергический растительный алкалоид. Содержится в различных растениях семейства пасленовых, в частности в красавке, белене, различных видах дурмана и прочих. Картина отравления ими характерна. Прежде всего, обращает на себя внимание острое психомоторное возбуждение с галлюцинациями, бредом, иллюзиями, сильнейшей двигательной активностью.

Отметим, что исход отравления, как правило, благоприятен. Однако существует опасность летального исхода. Смерть может наступить при явлениях острой сердечной слабости.

ИСТОЧНИК KP.RU