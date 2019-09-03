Украинская армия разместила бронетехнику в Счастье и Ольховатке

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-03T14:36:58+03:00

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Киевские силовики разместили бронетехнику в жилых районах зоны так называемой "операции объединенных сил". Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что ВСУ продолжают использовать жилые кварталы для размещения военной техники.

- Нашей разведкой выявлено размещение на территории жилых домовладений двух бронетранспортеров БТР-70 и одной бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2 в оккупированном вооруженными формированиями Украины населенном пункте Счастье, - рассказал офицер пресс-службы.

- В населенном пункте Нижняя Ольховая зафиксировано размещение БТР-3 в непосредственной близости от продуктового магазина. В жилых кварталах населенного пункта Троицкое выявлено размещение двух боевых машин пехоты (БМП). На территории жилого домовладения в районе населенного пункта Боброво также отмечается размещение боевой бронированной машины

ИСТОЧНИК KP.RU