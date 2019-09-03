Житель Стаханова хранил в тайнике более трех тысяч боеприпасов и и три килограмма наркотиков
Сотрудники Генеральной прокуратуры и МВД Луганска изъяли у жителя Стаханова почти три тысячи боеприпасов и наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В пресс-службе рассказали, что при обыске частном доме у 37-летнего жителя Стаханова обнаружили и изъяли: автомат Калашникова; подствольный гранатомет; шесть гранат ВОГ; 2,7 тысячи патронов калибра 5,45 миллиметров; пистолет кустарного производства калибра 5,6 миллиметров; приспособление кустарного производства для отстрела патронов калибра 5,6 миллиметра; 263 патрона калибра 5,6 миллиметров.
- Также при обыске у жителя Стаханова выявлен факт хранения синтетического наркотического средства, предположительно амфетамина, весом примерно три грамма и наркотического средства марихуаны весом примерно 60 грамм, - говорится в сообщении.
Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД ЛНР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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