2019-09-03T13:55:59+03:00
Происшествия

Житель Стаханова хранил в тайнике более трех тысяч боеприпасов и и три килограмма наркотиков

Генпрокуратура ЛНР изъяли у жителя Стаханова более трех тысяч боеприпасов и наркотики
Ольга ГОРДО
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Тайник с оружием и наркотиками обнаружен у жителя Стаханова. Фото: lug-info.com/Тайник с оружием и наркотиками обнаружен у жителя Стаханова. Фото: lug-info.com/
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Сотрудники Генеральной прокуратуры и МВД Луганска изъяли у жителя Стаханова почти три тысячи боеприпасов и наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В пресс-службе рассказали, что при обыске частном доме у 37-летнего жителя Стаханова обнаружили и изъяли: автомат Калашникова; подствольный гранатомет; шесть гранат ВОГ; 2,7 тысячи патронов калибра 5,45 миллиметров; пистолет кустарного производства калибра 5,6 миллиметров; приспособление кустарного производства для отстрела патронов калибра 5,6 миллиметра; 263 патрона калибра 5,6 миллиметров.

- Также при обыске у жителя Стаханова выявлен факт хранения синтетического наркотического средства, предположительно амфетамина, весом примерно три грамма и наркотического средства марихуаны весом примерно 60 грамм, - говорится в сообщении.

Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр МВД ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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