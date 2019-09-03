Вчера армия Киева обстреливала Зайцево, Григоровку, Коминтерново, Дзержинсккое, Ленинское

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-03T11:44:50+03:00

За последнее время по всей линии соприкосновения увеличилась интенсивность обстрелов

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За минувшие сутки украинские войска 12 раз нарушили перемирие. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз, — отметил он. — Общее количество примененных боеприпасов – 104 единицы.

Якубов уточнил, что под огонь противника попали населенные пункты Зайцево в Горловке, Григоровка, Дзержинское, Ленинское, Коминтерново на юге ДНР, а также поселок шахты «Трудовская» в Донецке. Применялись минометы, гранатометы, зенитные установки.

Напомним, что число выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 милиметров не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

ИСТОЧНИК KP.RU