Погода на день в Луганске: 3 сентября ожидается переменная облачность, температура до +28

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-03T08:50:39+03:00

Синоптики прогнозируют 3 сентября в ЛНР до 28 градусов тепла

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Температура воздуха в ЛНР 3 сентября будет колебаться от 9 градусов ночью до 29 градусов тепла днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 2 сентября до 21.00 3 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-14, днем 24-29 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 11-13 градусов ночью и 25-27 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 12-14 градусов ночью до 26-28 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU