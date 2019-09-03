Погода в Донецке на день: 3 сентября во второй половине дня ожидается облачность, температура до + 30 градусов

СЕГОДНЯ 08:32 2019-09-03T08:33:14+03:00

По сообщениям синоптиков, во вторник, третьего сентября в Республике по летнему жарко, без осадков

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По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 3 сентября ожидается переменная облачность, без осадков.

- Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Донецке обещает быть ясным. Без осадков. Температура поднимется до +30 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР

Восход солнца в Донецке в 05:48, закат – 19:06, долгота дня 13 часов 18 минут.

По народному календарю 3 сентября почитается память апостола Фаддея. В прежние времена владельцы такого имени считались счастливыми людьми: «Кто Фаддей - тот своим счастьем владей». Наши предки приметили: если в этот день погода ясная - будет еще четыре недели такая. В этот день можно высаживать луковицы нарциссов.

ИСТОЧНИК KP.RU