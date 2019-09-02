Погода в Донецке: Первая неделя осени, будет напоминать лето – тепло и без осадков

СЕГОДНЯ 18:43 2019-09-02T18:43:46+03:00

За последние 130 лет максимальная температура воздуха в этот период была 31 градус выше нуля, а самая низкая – 4 градуса. Фото: izvestia.kiev.ua

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Синоптики прогнозируют, что следующие шесть дней будет держаться жаркая летняя погода: воздух прогреется до 28 градусов, без осадков и с легким ветерком. Об этом сегодня сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС Наталья Гетова.

— По данным Гидрометцентра МЧС ДНР в Республике на текущей неделе будет преимущественно без осадков. Температура воздуха: ночью составляет 13 – 18 градусов выше нуля, а днем 23 – 28 градусов, — говорится в сообщении.

Не смотря на то, что за окном уже осень. Но на этой неделе стоит придержать зонты, дождевики и куртки. На улице все еще будет ощущаться жаркая температура, как в середине лета. А на небе будут проплывать редкие облака. Так что тем, кто только пошел на учебу придется запастись бутылочками с водой, чтобы не ощущать жажду до окончания всех пар.

ИСТОЧНИК KP.RU