2019-09-02T21:57:30+03:00
Политика

За неделю ВСУ выпустили по ДНР 10 тонн боеприпасов

По территории Республики было выпущено 1210 боеприпасов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: asuradpr.livejournal.comФото: asuradpr.livejournal.com
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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня привели статистику обстрелов территории ДНР со стороны Вооруженных формирований Украины.

- С 26 августа по 1 сентября со стороны ВФУ зафиксировано 117 нарушений режима прекращения огня. Выпущено 1210 боеприпасов. Общая масса примененных по ДНР боеприпасов составила 9,7 тонны или 181 ящик, -говорится в сообщении.

ВФУ выпустили 521 мину калибрами 120 и 82 миллиметров, 29 снарядов калибра 122 миллиметра, две противотанковые ракеты.

В результате обстрелов повреждено более 40 объектов инфраструктуры и жилья. Данные о пострадавших отсутствуют, - рассказали в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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