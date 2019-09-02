2019-09-02T17:31:43+03:00
Общество

«Жабы по небу летают» Соцсети удивили необычные облака в небе над Донецком

Перистые облака сигнализируют о смене погоды
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Фото: facebook.com/Михаил СдвиллерФото: facebook.com/Михаил Сдвиллер
Изменить размер текста:

В социальной сети жители столицы Донецкой Народной Республики обсуждают фотографию облаков над городом.

На снимке несколько облаков. Один из них напоминает мазок кистью, только художник сделал его не по холсту, а по ясному синему донецкому небу.

- И пониже морда лягушки пучеглазой из воды выглядывает, - пишет Елена Мартынова.

- Лягушка знает, что облака состоят из воды. Оценивает возможность переезда, - отвечает Михаил Сдвиллер.

- Жабы по небу летают, рыбы по полю гуляют, - шутит Елена.

Специалисты говорят, что этот вид облаков называется – перистые. Они формируются из микроскопических ледяных кристаллов. Часто сигнализируют о смене погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В итальянском Турине появилось граффити с изображением Александра Захарченко
Погода в Донецке: Первая неделя осени, будет напоминать лето – тепло и без осадков
Глава ДНР наградил пианистку Валентину Лисицу государственной наградой - орденом Дружбы
«Для них учебный год мог не начаться вообще»: двое студентов чуть не утонули в водоеме
ВСУ разместили военную технику вокруг Донецка
День города в Луганске 2019: 7 сентября на главной площади выступят Иракли и Elvira T
"Чья-то злая шутка": В мариупольской школе на празднике первого звонка нашли муляж взрывчатки
ВСУ выпустили по ДНР почти 200 боеприпасов
Украинская армия обстреляла Нижнее Лозовое и Голубовское в ЛНР
Иван Приходько: оператор украинского беспилотника увидел в камеру рабочих в Горловке и начал за ними охоту
Иловайск стал городом воинской славы
Погода осенью в Донецке: сентябрь – солнечный и жаркий, октябрь – золотая пора, а с середины ноября – холод и снег
Оборудованы системой «Глонасс»: Пушилн передал четыре автобуса для учеников прифронтовых поселков Горловки
Требовал немедленно вернуть долг: в Донбассе на территории шахты мужчина взорвал гранату
Киевские силовики обстреляли в Коминтерново наблюдателей ОБСЕ и представителей ДНР в СЦКК
«Чувствую себя здесь членом семьи»: в Донецке всемирно известную пианистку Валентину Лисицу наградили Орденом Дружбы
На шахте в ДНР тяжело травмирован горняк
«От снаряда вспыхнула кабина пожарной автоцистерны»: на юге ДНР под огонь ВСУ попали спасатели, которые тушили дом
Пункты пропуска в Донбассе перешли на осенний график
День Макеевки 2019: праздничная программа и где перекроют движение транспорта
Украинские силовики обстреляли из минометов Горловку, празднующую свой юбилей
Юбилей Горловки 2019: праздничная программа и где перекроют движение транспорта
Народная милиция ДНР: боевики нацбатов вышли из-под контроля Киева и спровоцировали мощные обстрелы в Донбассе
Погода на день в Луганске: 1 сентября будет до +30 градусов
Погода на день в Донецке: 1 сентября будет по-летнему жарко, до +28 градусов