«Жабы по небу летают» Соцсети удивили необычные облака в небе над Донецком

СЕГОДНЯ 17:28 2019-09-02T17:31:43+03:00

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В социальной сети жители столицы Донецкой Народной Республики обсуждают фотографию облаков над городом.

На снимке несколько облаков. Один из них напоминает мазок кистью, только художник сделал его не по холсту, а по ясному синему донецкому небу.

- И пониже морда лягушки пучеглазой из воды выглядывает, - пишет Елена Мартынова.

- Лягушка знает, что облака состоят из воды. Оценивает возможность переезда, - отвечает Михаил Сдвиллер.

- Жабы по небу летают, рыбы по полю гуляют, - шутит Елена.

Специалисты говорят, что этот вид облаков называется – перистые. Они формируются из микроскопических ледяных кристаллов. Часто сигнализируют о смене погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU