«Жабы по небу летают» Соцсети удивили необычные облака в небе над Донецком
В социальной сети жители столицы Донецкой Народной Республики обсуждают фотографию облаков над городом.
На снимке несколько облаков. Один из них напоминает мазок кистью, только художник сделал его не по холсту, а по ясному синему донецкому небу.
- И пониже морда лягушки пучеглазой из воды выглядывает, - пишет Елена Мартынова.
- Лягушка знает, что облака состоят из воды. Оценивает возможность переезда, - отвечает Михаил Сдвиллер.
- Жабы по небу летают, рыбы по полю гуляют, - шутит Елена.
Специалисты говорят, что этот вид облаков называется – перистые. Они формируются из микроскопических ледяных кристаллов. Часто сигнализируют о смене погоды.
ИСТОЧНИК KP.RU