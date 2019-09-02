ВСУ разместили военную технику вокруг Донецка
Бронетехнику и артиллерию расположили вблизи жилых домов
Технику обнаружили сразу в нескольких населенных пунктах. Фото: warfiles.ru
Изменить размер текста:
В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что Вооруженные формирования Украины разместили военную технику вблизи жилых домов в подконтрольных Киеву населенных пунктах возле Донецка и Горловки
- Нашей разведкой отмечается военная техника, размещенная в нарушение Минских договоренностей вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов, - говорится в сообщении.
В населенном пункте Николаевка Вторая – обнаруженны три 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1, в населенном пункте Курахово – 22 БМП и 13 танков Т-64.
ИСТОЧНИК KP.RU