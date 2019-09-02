ВСУ разместили военную технику вокруг Донецка

СЕГОДНЯ 14:38 2019-09-02T14:38:54+03:00

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В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что Вооруженные формирования Украины разместили военную технику вблизи жилых домов в подконтрольных Киеву населенных пунктах возле Донецка и Горловки

- Нашей разведкой отмечается военная техника, размещенная в нарушение Минских договоренностей вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов, - говорится в сообщении.

В населенном пункте Николаевка Вторая – обнаруженны три 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С1, в населенном пункте Курахово – 22 БМП и 13 танков Т-64.

ИСТОЧНИК KP.RU