День города в Луганске 2019: 7 сентября на главной площади выступят Иракли и Elvira T
В министерстве культуры ЛНР сообщили, что на день города в Луганске 2019, на центральной площади пройдет праздничный концерт в честь 224-го Дня рождения столицы Республики, на котором выступят российские поп-исполнители.
- Известные российские исполнители Иракли и Elvira T 7 сентября выступят на Театральной площади Луганска с праздничным концертом, посвященном 224-й годовщине образования города, - сообщили в минкульте.
Начало – в 18.00. Вход свободный.
Концерт завершится праздничным фейерверком.
- Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР приглашает всех жителей и гостей столицы Республики, в том числе из временно подконтрольных киевским силовикам районов Луганщины, посетить праздничную концертную программу, – отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU