День города в Луганске 2019: 7 сентября на главной площади выступят Иракли и Elvira T

СЕГОДНЯ 13:44 2019-09-02T13:44:59+03:00

Российские артисты выступят на день города в Луганске 2019

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В министерстве культуры ЛНР сообщили, что на день города в Луганске 2019, на центральной площади пройдет праздничный концерт в честь 224-го Дня рождения столицы Республики, на котором выступят российские поп-исполнители.

- Известные российские исполнители Иракли и Elvira T 7 сентября выступят на Театральной площади Луганска с праздничным концертом, посвященном 224-й годовщине образования города, - сообщили в минкульте.

Начало – в 18.00. Вход свободный.

Концерт завершится праздничным фейерверком.

- Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР приглашает всех жителей и гостей столицы Республики, в том числе из временно подконтрольных киевским силовикам районов Луганщины, посетить праздничную концертную программу, – отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU