2019-09-02T13:05:34+03:00
Политика

"Чья-то злая шутка": В мариупольской школе на празднике первого звонка нашли муляж взрывчатки

«Взрывчатку» нашли ученики шестого класса в мужском туалете
Екатерина Сорока
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Сейчас в школе проводятся следственные действия. Фото: 0629.com.uaСейчас в школе проводятся следственные действия. Фото: 0629.com.ua
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Первый учебный день в одной из школ в Мариуполе начался с эвакуации всех учеников из здания. В подозрении, что в школе заложили взрывчатку. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе городского совета.

Находку обнаружили в мужском туалете старшеклассники. Они сразу же побежали к директору школы и рассказали, что в туалете находится странный предмет – «пластиковая коробка с мигающими огоньками», напоминающая взрывчатку.

Директор сразу же позвонила правоохранителям и сотрудникам спасательной службы.

- Сегодня в общеобразовательной школе номер 27 был найден неопознанный объект. С целью обеспечения безопасности людей, находящихся в здании, эвакуировали. Объект был обнаружен на третьем этаже. Для выяснения обстоятельств на место выехали сотрудники спасательной службы в Донецкой области и правоохранители, - говорится в сообщении.

Через час в горсовете сообщили, что по предварительной информации правоохранительных органов взрывчатка в туалете – это всего-лишь муляж. Но кто и зачем ее подкинул в школьный туалет, пока неизвестно.

После того, как правоохранители забрали «взрывчатку» в школе продолжили уроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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